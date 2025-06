Polizei Gütersloh

POL-GT: Herzlich willkommen in Gütersloh, Polizeioberkommissar Mustafa Solmaz

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Seit Anfang Juni dürfte dem ein oder anderen Gütersloher im Stadtbereich ein neues Gesicht beim Bezirksdienst aufgefallen sein. Polizeioberkommissar Mustafa Solmaz folgte auf den kürzlich in Richtung Rietberg verabschiedeten Polizeihautkommissar Rolf Heber. Damit ist das Team Gütersloh, zu welchem seit knapp zwei Jahren auch Polizeihauptkommissarin Tanja Lindahl gehört, wieder komplett.

Mustafa Solmaz wohnt im Kreis Gütersloh und ist seit 2015 im Wach- und Wechseldienst in Gütersloh und in Halle (Westf.) eingesetzt gewesen, bevor er sich erfolgreich für die Stelle beim Bezirksdienst für die Stadt Gütersloh bewarb. Dort ist der 34-Jährige jetzt schon ein paar Wochen unterwegs und hat sich bereits etwas eingelebt. Montagmorgen (30.06.) wurde er bei bestem Wetter durch Landrat Sven-Georg Adenauer im neuen Amt begrüßt. Landrat Adenauer ist die persönliche Begrüßung der neuen Bezirksdienstbeamten des Kreises sehr wichtig. Sie sind die ersten Ansprechpartner für die Bürgerinnen und Bürger in ihrem Bezirk und dort gut vernetzt. Durch ihren engen Kontakt Schulen, Firmen und Geschäften in ihren Bereichen erkennen sie auch kleine Probleme frühzeitig und können oft eingreifen, bevor diese größer werden. POK Solmaz und PHKin Lindahl sind telefonisch unter der 05241 869-1453 zu erreichen, wenn sie nicht in Gütersloh-Stadt unterwegs sind.

Bild (v.l.n.r.) Landrat Sven-Georg Adenauer, Polizeidirektor Dirk Zeller, Polizeioberkommissar Mustafa Solmaz, Polizeihauptkommissarin Tanja Lindahl und Polizeihauptkommissar Dirk Wienkenhoff

