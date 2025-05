BPOL-KS: Steine auf Schienen gelegt - Bundespolizei warnt vor lebensgefährlichen Aktionen

Kassel (ots) - Zwei Personen gerieten am Sonntag (11.5 / 17:00 Uhr) am Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe in einen handfesten Streit. Im folgenden Sachverhalt schlug ein 50-jährige Deutscher seinen Kontrahenten mit der Faust ins Gesicht und schubste ihn. Durch den Stoß stürzte der 47-jährige Geschlagene unglücklich auf ein Geländer und zog sich leichte Verletzungen im Rippenbereich zu. Eine ärztliche Versorgung war nicht ...

mehr