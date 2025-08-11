Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal: Mit 3 Promille Unfall verursacht- Aufmerksamer Zeuge greift ein.

Ennepetal (ots)

Unter dem Einfluss von erheblich viel Alkohol touchierte ein 58-jähriger Ennepetaler mit seinem PKW der Marke Honda beim Einparken einen geparkten VW. Dabei entstand Sachschaden. Der Ennepetal entfernte sich im Anschluss von der Unfallörtlichkeit ohne schadensregulierende Maßnahmen einzuleiten. Durch einen aufmerksamen Zeugen wurde der Ennepetaler bei der Flucht beobachtet. Weiterhin konnte beobachtet werden, wie der Flüchtige in einen nahegelegenen Kiosk ging und sich danach wieder in den Honda setzte und den Motor startete. Der Zeuge hielt den Ennepetal jedoch von der Weiterfahrt ab. Der 58-jährige stieg aus seinem Pkw aus und lief in Richtung seiner Wohnanschrift. Hinzugezogene Kräfte der Polizei konnten ihn in seiner Wohnung antreffen. Schnell erhärtete sich der Verdacht, dass er stark alkoholisiert ist. Ein durchgeführter Test bestätigte dies mit einem Wert von über 3 Promille. Weiterhin wurden in der Wohnung Medikamente aufgefunden, so dass zudem der Verdacht bestand, dass er auch unter berauschenden Mitteln unterwegs gewesen sein könnte. Der Ennepetaler wurde zur Polizeiwache verbracht und eine Blutprobe entnommen. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen stellte sich zudem heraus, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

