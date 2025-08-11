Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke: Rollerfahrer flieht vor Polizei- Polizei leiht sich Fahrrad und kann ihn festnehmen

Herdecke (ots)

Zu einem nicht alltäglichen Einsatzverlauf kam es am 09.08.2025, gegen 13:20 Uhr, im Bereich des Bleichsteins in Herdecke. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 17-jähriger Herdecker mit einem Motorroller ohne Versicherungskennzeichen die Hengsteyseestraße in Fahrtrichtung Bleichstein. Das fehlende Versicherungskennzeichen fiel einer Streifenwagenbesatzung auf, sodass eine Verkehrskontrolle folgen sollte. Dies nahm der Herdecker jedoch zum Anlass seinen Roller auf knapp 60 Km/h zu beschleunigen. Damit wollte er sich der Kontrolle entziehen und fuhr davon. Er wurde mehrfach mittels Außenlautsprecher aufgefordert seinen Roller zu stoppen. Zudem war am Streifenwagen Martinshorn und Blaulicht eingeschaltet. Der Rollerfahrer fuhr jedoch weiter in Richtung Schulgelände und setzte seine Flucht auf den dortigen Fuß- und Radwegen fort. Auf einem Schotterweg geriet er jedoch ins Rutschen, touchierte mit dem Gebüsch und prallte letztendlich gegen einem Laternenmast. Dabei wurde er leicht verletzt. Den Sturz bemerkte ein aufmerksamer Radfahrer, der umgehend dem Herdecker zur Hilfe kam. Dieser lehnte die Hilfe jedoch ab. Er lief weiter vor den eingesetzten Beamten davon, welche sich mittlerweile mit dem Streifenwagen der Unfallstelle näherten. Da zwischen dem Flüchtenden und den Kräften der Polizei ein größerer Abstand vorlag, entschied sich ein Beamter dazu, sich das Fahrrad des Radfahrers auszuleihen. Nur so konnte er sehr schnell den Abstand verringern und letztendlich den Herdecker festnehmen.

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 17 jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und auch der Motorroller technisch verändert war. Er kam leicht verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus. Der Motorroller wurde beschlagnahmt. Am Laternenmast entstand ein geringer Sachschaden. Zu einer Gefährdung von unbeteiligten Personen kam es während der gesamten Flucht glücklicherweise nicht.

