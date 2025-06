Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Weiterer Unfall mit Radfahrer

Weimar (ots)

Am Donnerstagnachmittag befuhr ein 72-jähriger Radfahrer den Radweg in Großschwabhausen, parallel zur Landstraße 1060. Zeitgleich beabsichtigte eine 70-jährige Ford-Fahrerin von einem Parkplatz auf die Landstraße aufzufahren und übersah hierbei den Radfahrer. Es kam zum Zusammenstoß beider Verkehrsteilnehmer, in dessen Folge der Radfahrer leicht verletzt wurde. Eine ärztliche Versorgung vor Ort war nicht notwendig, die Hausarztpraxis des Geschädigten war unweit des Unfallortes. An beiden Fahrzeugen entstand unfallbedingter Sachschaden.

