POL-ME: SMS-Trick: Kriminelle betrügen 82-Jährigen - 2507103

Velbert (ots)

Am Freitag, 18. Juli 2025, wurde ein 82-jähriger Velberter das Opfer eines Betrugs, bei dem sich unbekannte Täterinnen oder Täter per SMS als seine Tochter ausgaben. Die Polizei ermittelt und warnt vor dieser und ähnlichen Betrugsmaschen, die sich gezielt an Seniorinnen und Senioren wenden.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen geschehen:

Am Freitagvormittag erhielt der Velberter eine SMS von seiner vermeintlichen Tochter, die angeblich eine neue Handynummer habe. Er beantwortete die Nachricht und erhielt daraufhin weitere SMS, in denen man ihn um mehrere Überweisungen zur angeblichen Begleichung von Handwerkerrechnungen bat. Im Laufe des Freitags und Samstag tätigte der Mann daraufhin mehrere Überweisungen an verschiedene Empfänger mit einer Gesamtsumme im niedrigen fünfstelligen Bereich.

Bei einer weiteren Überweisungsaufforderung wurde der 82-Jährige misstrauisch. Als seine Tochter ihn später kontaktierte, stellte er den Betrug fest und erstattete Anzeige bei der Polizei. Zurzeit prüft diese zusammen mit den beteiligten Banken, ob und in welchem Umfang die Überweisungen rückgängig gemacht werden können.

Die Polizei nimmt den aktuellen Fall zum Anlass und wiederholt eindringlich die bereits bekannten Warnhinweise: Reagieren Sie niemals auf SMS oder Nachrichten in Messengerdiensten, die von unbekannten Nummern gesendet werden. Seien Sie besonders skeptisch, wenn sich über unbekannte Nummern Personen als Ihnen nahestehende Angehörige ausgeben und anschließend Geld fordern. Löschen Sie solche Nachrichten direkt und erstatten Sie Anzeige bei der Polizei. Achten Sie auch auf andere Betrugsversuche am Telefon und an der Haustüre.

