POL-ME: Markus Haas ist neuer Wachleiter in Monheim am Rhein - 2507098

Monheim am Rhein (ots)

Er kennt Monheim am Rhein wie seine Westentasche und hat stets ein offenes Ohr für die Bürgerinnen und Bürger in der Gänselieselstadt: Markus Haas ist der neue Leiter der Wache an der Friedrichstraße. Am Montag (21. Juli 2025) trat der 52-jährige Polizeihauptkommissar die Nachfolge von Polizeihauptkommissarin Uta Bindewalt an, die ihrerseits nun die Leitung der Verkehrsunfallprävention der Kreispolizeibehörde Mettmann übernommen hat.

Markus Haas ist 52 Jahre alt, verheiratet und hat eine erwachsene Tochter. Gemeinsam lebt die Familie in Leichlingen - doch in Monheim am Rhein kennt er sich besonders gut aus: 1998 begann er seine polizeiliche Laufbahn in der Monheimer Wache, die damals noch an der Opladener Straße verortet war.

Hier lernte er nicht nur den Polizeiberuf "von der Pike" auf, sondern auch erstmals die Menschen in Monheim am Rhein kennen: "Die Monheimerinnen und Monheimer sind sehr offen und man kommt leicht ins Gespräch. Genauso möchte ich auch als Wachleiter wahrgenommen werden: Als Ansprechpartner für die Bürgerinnen und Bürger, der für alle Anliegen immer ein offenes Ohr hat", erklärt Markus Haas.

Im Jahr 2005 absolvierte Markus Haas erfolgreich den Aufstieg in den gehobenen Dienst bei der Polizei NRW, ehe er anschließend für 16 Jahre zur Kriminalpolizei am Standort in Mettmann wechselte. 2021 kehrte er dann zurück in den Süden der Kreispolizeibehörde Mettmann: Hier war er als Dienstgruppenleiter im Wachbereich Langenfeld / Monheim am Rhein in einer verantwortungsvollen Position tätig und stets nah dran am Geschehen in der Monheimer Altstadt, dem Berliner Viertel, Baumberg oder Blee.

"Über all die Jahre sind mir die Monheimerinnen und Monheimer wirklich ans Herz gewachsen und mit meiner Rückkehr nach Monheim schließt sich für mich auch so etwas wie ein Kreis. Die Menschen hier fühlen sich in ihrer Stadt wohl und sie sollen sich auch sicher fühlen können. Dafür setzen wir uns gemeinsam ein", sagt Markus Haas, der sich auf sein neues Aufgabenfeld freut: "Insbesondere mit dem Ordnungsamt der Stadt Monheim hat meine Vorgängerin bereits ein gutes Netzwerk aufgebaut. Das wollen wir gerne weiter pflegen und ausbauen. Nur gemeinsam können wir schnell und effektiv arbeiten - für die Menschen in Monheim", so Markus Haas.

Landrat Thomas Hendele zeigt sich besonders erfreut über die die schnelle Besetzung der zuletzt vakanten Stelle der Monheimer Wachleitung: "Mit Markus Haas erhalten die Monheimerinnen und Monheimer nicht nur einen äußerst erfahrenen und engagierten Ansprechpartner, sondern auch jemanden, der sich örtlich bestens auskennt und weiß, wie die Menschen zu nehmen sind. Ich bin mir daher sicher, dass die Leitung der Monheimer Wache in guten Händen liegt."

