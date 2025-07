Polizei Mettmann

POL-ME: Polizei sucht Hinweise: Mobiltelefon geraubt - 2507096

Velbert (ots)

Am Freitag, 18. Juli 2025, kam es in Velbert zum Raub eines Mobiltelefons. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach den aktuellen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 17 Uhr wollte ein 28-jähriger Velberter in einer Wohnung an der Langenhorster Straße sein im Internet angebotenes Mobiltelefon an einen angeblichen Interessenten verkaufen. Der vermeintliche Käufer erschien mit einem Komplizen im Hausflur, begutachtete das iPhone kurz und flüchtete anschließend mit dem entwendeten Telefon ohne es zu bezahlen.

Der Velberter versuchte, den Männern zu folgen, die Täter attackierten ihn aber noch im Hausflur mit Pfefferspray. Sie flüchteten nach Zeugenaussagen in ein Auto vor dem Haus, wo vermutlich ein dritter Mann wartete. Das Trio entfernte sich anschließend in dem silbernen Kombi der Marke Volkswagen oder Mercedes-Benz mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Goebenstraße.

Von zwei der Täter liegen Personenbeschreibungen vor. Sie werden wie folgt beschrieben:

Person 1:

- männlich - circa 1,75 bis 1,80 Meter groß - ungefähr 25 Jahre alt - kurze, rote Haare und Vollbart - bekleidet mit einer grauen Jogginghose und einem braunen Pullover.

Person 2:

- männlich, circa 25 Jahre alt - ungefähr 1,80 Meter groß - schwarze, kurze Haare, nach oben frisiert - Tätowierung am rechten Unterarm, vermutlich mit arabischen Schriftzeichen - bekleidet mit einem schwarzen T-Shirt - spricht akzentfrei Deutsch.

Durch den Raub des Mobiltelefons entstand ein Schaden von geschätzt 1.000 Euro.

Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise. Sie fragt: Wer hat am Freitag, 18. Juli 2025, zur angegebenen Zeit an der Langenhorster Straße die Flucht der Täter beobachtet oder kann sonstige Angaben zur Tat machen? Hinweise nimmt die Polizei Velbert unter 02051 946-6110 jederzeit entgegen.

