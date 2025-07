Polizei Mettmann

POL-ME: 30-Jähriger ausgeraubt und geschlagen: Polizei bittet um Hinweise - 2507093

Hilden (ots)

In Hilden entwendeten in der Nacht auf Sonntag, 20. Juli 2025, drei noch unbekannte Täter einem 30-Jährigen das Portmonee und schlugen ihn anschließend. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 4 Uhr war ein 30-jähriger Hildener zu Fuß an der Klotzstraße / Benrather Straße unterwegs. In Höhe der Überführung über die Itter wurde er von drei unbekannten Männern unvermittelt gegen einen Altglascontainer gedrückt. Sie fragten ihn, ob er Geld dabei habe. Weil der 30-Jährige sich von den Männern bedroht fühlte, händigte er ihnen eine mittlere dreistellige Summe Bargeld aus. Danach schlugen sie ihn und flüchteten in unbekannte Richtung. Der 30-Jährige stürzte zu Boden und wurde leicht verletzt.

Die kurz darauf alarmierte Polizei konnte die Täter trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung nicht mehr antreffen. Sie werden beschrieben als:

- männlich - ungefähr 25 Jahre alt - circa 1,85 Meter groß - mit dunkler Hautfarbe - sprachen gesprochen Deutsch

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen räuberischer Erpressung und gefährlicher Körperverletzung ein und fragt:

Wer hat die Tat beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Hilden jederzeit unter 02103 898-6410 entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell