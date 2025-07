Polizei Mettmann

POL-ME: Drei Autos bei Brand beschädigt: Polizei bittet um Hinweise - 2507092

Erkrath (ots)

In der Nacht auf Samstag, 19. Juli 2025, gerieten in Erkrath drei auf einem Parkplatz abgestellte Autos in Brand. Die Polizei ermittelt zur Brandursache und bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 1:30 Uhr meldeten mehrere aufmerksame Zeuginnen und Zeugen den Brand von drei auf dem Bürgerhausparkplatz an der Sedentaler Straße geparkten Autos. Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten das Feuer schnell löschen, aber nicht verhindern, dass eine Mercedes C-Klasse vollständig ausbrannte. Ein daneben geparkter Seat Leon wurde genauso wie ein BMW Mini erheblich beschädigt.

Die Polizei kann nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen nicht ausschließen, dass die Autos absichtlich angezündet wurden und leitete ein entsprechendes Verfahren ein. Es entstand ein Sachschaden von geschätzt 30.000 Euro.

Die Polizei fragt:

Wer kann Angaben zu dem Brand machen? Hinweise nimmt die Polizei Erkrath unter 02104 9480-6450 jederzeit entgegen.

