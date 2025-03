Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Polizei stoppt unter Drogen stehende Autofahrer am Wochenende

Arnsberg (ots)

Drei Autofahrer sind unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln aus dem Verkehr gezogen worden. Dass die Männer nicht verkehrstauglich waren, fiel jeweils in Verkehrskontrollen der Polizei auf. In der Nacht zu Samstag war ein 22-jähriger Autofahrer aus Arnsberg in der Straße "Altes Feld" unterwegs. Als er kontrolliert wurde, ergaben sich Hinweise, dass er unter Drogeneinfluss steht. Samstagmorgen gegen 6 Uhr erwischte die Polizei einen 45-jährigen Arnsberger an der "Franziskusstraße". Auch hier liegen der Polizei Hinweise auf vorherigen Drogenkonsum vor. In der Nacht zu Sonntag war ein 28-jähriger Arnsberger gegen 01:20 Uhr mit seinem Auto am "Moosfelder Bogen" unterwegs. Auch er scheint unter Drogeneinfluss gestanden zu haben. Alle drei Männer sind für die Entnahme von Blutproben mit zur Polizeiwache genommen worden. Anschließend durften sie gehen, die Weiterfahrt ist jeweils aber polizeilich untersagt worden. Das Verkehrskommissariat ermittelt.

