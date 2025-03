Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfallflucht schnell aufgeklärt - flüchtiger Fahrer kehrt zur Unfallstelle zurück

Arnsberg (ots)

Am Samstag, 15.03.2025, kam es um kurz nach 21:00 Uhr in Alt-Arnsberg zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 37 Jahre alter Arnsberger war mit seinem Pkw auf der Straße Feldmark in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Straßenlaterne geprallt. Der Mast der Laterne wurde durch die Wucht des Aufpralls komplett abgerissen. Anstatt die Polizei zu informieren entschied sich der Arnsberger jedoch dazu, beide Kennzeichen von seinem Auto zu entfernen und die Unfallstelle unerkannt zu verlassen. Zeugen berichteten der Polizei vor Ort, dass der bis dahin unbekannte Autofahrer bereits vor dem Verkehrsunfall mehrfach die Straße Feldmark mit überhöhter Geschwindigkeit befahren hatte. Im Kreisverkehr in Höhe der Straße Wiggenscheid soll es zu Drift-Manövern gekommen sein. Im Verlauf der Unfallaufnahme kehrte der flüchtige Unfallverursacher zur Unfallstelle zurück und räumte ein, das Auto gefahren zu haben. Dabei ergab sich zusätzlich der Verdacht, dass der 37-Jährige während der Fahrt unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Die Polizei geht von einem entstandenen Sachschaden von deutlich über 10.000,- Euro aus. Ein Strafverfahren gegen den Autofahrer wurde eingeleitet, eine Blutprobe wurde entnommen und der Führerschein sowie das benutzte Auto des Arnsbergers wurden beschlagnahmt. (LR)

