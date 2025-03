Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: 4 Verletzte bei schwerem Verkehrsunfall auf der B55 bei Meschede - RTH im Einsatz

Meschede (ots)

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B55 bei Berghausen in der Nähe von Meschede wurden gestern Nachmittag vier Personen verletzt, einer davon lebensgefährlich. Ein 58jähriger Mann aus Meschede befuhr mit seinem Auto die B55 von Eslohe in Richtung Meschede. An der Unfallstelle stieß er in einer leichten Linkskurve mit dem Auto eines aus Meschede kommenden 25jährigen Lennestädters zusammen. Bei dem Zusammenstoß erlitt der 58jährige lebensgefährliche Verletzungen und wurde durch einen Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der Lennestädter sowie die in den Fahrzeugen sitzenden Beifahrer wurden leicht verletzt und zur ambulanten Behandlung mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Autos wurden durch ein Abschleppunternehmen sichergestellt.

Während der Unfallaufnahme blieb die B55 im Bereich Berghausen für 4,5 Stunden voll gesperrt. Der Verkehr wurde abgeleitet. Zur Unfallaufnahme wurde ein spezielles Verkehrsunfallaufnahmeteam hinzugezogen. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

