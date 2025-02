Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Speyer) Einbruch in Handygeschäft

Speyer (ots)

Am frühen Freitagmorgen gegen 04:40 Uhr nahm ein Zeuge mehrere Schlaggeräusche war und sah aus einem Handygeschäft in der Maximilianstraße eine Person in Richtung Korngasse flüchten. Die weitere Fluchtrichtung ist unbekannt. Der Zeuge alarmierte die Polizei. Diese stellte vor Ort fest, dass der bislang unbekannte Täter offensichtlich die Schaufensterscheibe des Geschäfts eingeschlagen und sich so Zutritt verschafft hatte. Aus dem Verkaufsraum entwendete er mehrere Geräte. Der Sachschaden dürfte sich schätzungsweise auf rund 17.000 Euro belaufen. Der flüchtige Täter war nach Auskunft des Zeugen mit einer roten Winterjacke und einem schwarzen Schal, der über das Gesicht gezogen war, bekleidet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter 06232 137-0 oder per E-Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell