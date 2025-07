Polizei Mettmann

POL-ME: Brand am Waldrand: Polizei bittet um Hinweise - 2507094

Ratingen (ots)

Am Samstag, 19. Juli 2025, kam es in Ratingen zu einem Brand in einem Waldstück. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 22:30 Uhr wurden die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr zur Morsestraße gerufen - ein aufmerksamer Zeuge hatte den Brand am Waldrand entdeckt, wo eine große Menge Feuerholz in Vollbrand stand. Die Feuerwehr Ratingen konnte den Brand löschen.

Die Ursache des Feuers ist zurzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei Ratingen, Telefon 02102 9981-6210, jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell