Polizei Mettmann

POL-ME: Raub in Wohnung: Polizei bittet um Hinweise - 2507095

Bild-Infos

Download

Hilden (ots)

In Hilden sind am Freitag, 18. Juli 2025, zwei noch unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus eingedrungen. Dort bedrohten sie einen 91-jährigen Senioren und eine 84-jährige Seniorin mit einer Schusswaffe und suchten nach Wertgegenständen. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 20 Uhr drangen zwei Männer durch einen unverschlossenen Nebeneingang in das Einfamilienhaus in einem Wohngebiet an der Hildener Heide / Schönholz ein. Mit vorgehaltener Schusswaffe suchten sie nach Wertsachen. Als der 91-jährige Hildener versuchte, sich zur Wehr zu setzen, verließen die Täter augenscheinlich ohne Beute das Haus und flüchteten mit zwei Fahrrädern in unbekannte Richtung. Der Senior wurde bei dem Versuch, einen der Täter zu überwältigen, leicht verletzt.

Die kurz danach alarmierte Polizei konnte trotz einer sofort eingeleiteten umfangreichen Fahndung die Täter nicht mehr antreffen. Sie werden beschrieben als:

- männlich - groß - jung - schlank - mit schwarzen Sturmhauben vermummt - sie trugen schwarze Oberteile, Hosen und Schuhe sowie schwarze Handschuhe

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen schweren Raubs eingeleitet und fragt:

Wer hat die beiden Täter in der Nähe der Hildener Heide gesehen? Hinweise nimmt die Polizei in Hilden jederzeit unter 02103 898-6410 entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell