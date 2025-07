Polizei Mettmann

POL-ME: 91-Jähriger durch falschen Bankmitarbeiter betrogen - 2507101

Ratingen (ots)

Am Montag, 21. Juli 2025, wurde ein 91-jähriger Ratinger das Opfer eines angeblichen Bankmitarbeiters. Die Polizei ermittelt und warnt erneut vor dieser zurzeit häufig vorkommenden Betrugsmasche.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 11 Uhr erhielt der Ratinger am Montag den Anruf eines vermeintlichen Bankmitarbeiters. Dieser erklärte dem Senior, es sei zu Unregelmäßigkeiten auf seinem Konto gekommen und seine Girokarte sei vermutlich kopiert worden. Daher würde ein weiterer Bankmitarbeiter die Karte an der Wohnadresse in der Straße Bleicherhof abholen, um sie einzuziehen und zu ersetzen.

Kurz darauf erschien an der Wohnungstür des Rentners der Komplize des angeblichen Bankmitarbeiters. Der Mann nahm zwei Girokarten sowie einen vierstelligen Bargeldbetrag mit der Begründung an sich, es sei möglicherweise Falschgeld. Nachdem der Mann die Wohnung verlassen hatte, kamen dem 91-Jährigen Bedenken und er verständigte die Polizei.

Der Abholer wird wie folgt beschrieben:

- männlich, circa 30 Jahre alt, südländisches Erscheinungsbild - 1,80 Meter groß, kräftige Statur - kurze, dunkle Haare sowie Oberlippenbart - dunkle Kleidung

Die Polizei fragt: Wer hat zum angegebenen Zeitpunkt im Umfeld der Straße Bleicherhof Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei Ratingen unter 02102 9981-6210 jederzeit entgegen.

