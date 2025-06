Freiwillige Feuerwehr Lehrte

FW Lehrte: Feuerwehr richtet Stadtjugendfeuerwehr Zeltlager in Arpke aus

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Arpke (ots)

Lehrte (Arpke), Juni 2025 - Vom 20. bis 22. Juni fand das diesjährige Stadtjugendfeuerwehr-Zeltlager der Feuerwehr Lehrte in Arpke statt. Die traditionsreiche Veranstaltung, die jährlich zwischen den Ortsteilen der Stadt rotiert, versammelte rund 110 Kinder und Jugendliche im Alter von 10 bis 16 Jahren sowie 50 engagierte ehrenamtliche Betreuerinnen und Betreuer.

Im Mittelpunkt des Wochenendes standen Kameradschaft, Spiel und Spaß - Grundpfeiler der Jugendfeuerwehrarbeit. Bereits am Freitagnachmittag reisten die Gruppen nach und nach auf dem Sportplatz in Arpke an. Nach dem Aufbau der Zelte wurden die Jugendlichen von der gastgebenden Feuerwehr Arpke herzlich begrüßt und über den Ablauf des Wochenendes informiert. Am Abend folgte ein gemeinsames Abendessen, bevor alle Teilnehmer bei einer spannenden QR-Code-Schnitzeljagd durchs Dorf auf Schatzsuche gingen. Die digitalen Stationen waren vom Arpker Jugendfeuerwehrwart Noah Ehlers extra programmiert worden und verbanden Bewegung mit moderner Technik. Gegen 22:30 Uhr war Nachtruhe angesagt - die erste Nacht in den Zelten war zwar recht kühl, aber die Vorfreude auf den nächsten Tag überwog.

Ila Krauledat aus der Feuerwehr Immensen berichtet: "Trotz der kalten Nacht sind wir alle gut gelaunt zum Frühstück erschienen. Danach haben wir unsere Sachen aufgeräumt und gemeinsam Geschirr gespült - und dann startete die Spiel-Olympiade. Wegen der Hitze wurde viel Wasser bereitgestellt, was bei den Spielen sehr willkommen war. Besonders cool fanden wir das Wasserbombenzielwerfen und das Ball-Spritzen durch eine Schlauchspirale mit Wasserspritzen. Beim Seilspringen mit vier randvollen Wasserbechern auf einem Tablett blieb niemand trocken - das war witzig und gar nicht so einfach! In der Sporthalle mussten wir dann einen Parcours mit verbundenen Augen und verschwommener Sicht bewältigen - das war eine echte Herausforderung!"

Nach den erfrischenden Spielen durften sich alle mit selbstgemachten Burgern und vielen Beilagen stärken, bevor es am Nachmittag zur Abkühlung ins Arpker Freibad ging. Zurück auf dem Zeltplatz gab es Abendessen und anschließend ein lustiges Teamspiel, das bei allen großen Anklang fand: Beim sogenannten Elefantenrennen, eine Art Staffellauf, mussten die einzelnen Teams jedoch zusätzlich 10 mal einen Leitkegel in der bekannt nach vorn gebeugten Elefanten-Rüsselhaltung umkreisen. Besonders lustig und herausfordernd war es dann, Schwindelfrei und auf Zeit zum Team zurück zu kommen. Einem lustigen Abendlichen Ausklang stand danach natürlich nichts mehr entgegen.

Am Sonntagmorgen wurde früh aufgestanden, gefrühstückt und bereits mit dem Abbau der Zelte begonnen - bei sommerlichen Temperaturen eine schweißtreibende Aufgabe. Um 11 Uhr folgte die mit Spannung erwartete Siegerehrung der Spiel-Olympiade.

"Alle waren richtig aufgeregt, welchen Platz ihre Gruppe belegt hat. Arpke hat gewonnen - das war natürlich ein besonderer Moment für die Gastgeber. Auf Platz zwei kam Steinwedel, und Kolshorn belegte den dritten Platz. Insgesamt war das Wochenende einfach klasse - voller Spaß, Teamgeist und cooler Aktionen", so Krauledat.

"Ziel war es ein gelungenes Wochenende, das den Teamgeist stärkt und den Kindern ein unvergessliches Erlebniss bescheren sollte zu planen", fasst Noah Ehlers zusammen und fügt hinzu: "ich denke, das haben wir geschafft. Aber ohne die tatkräftige Unterstützung aus meiner Ortsfuerwehr wäre alles nicht so ein wunderbare Erlebnis geworden."

Das Stadtjugendfeuerwehr-Zeltlager bleibt somit ein fester und bedeutender Bestandteil im Jahreskalender der Feuerwehr Lehrte - und ein lebendiges Beispiel für gelebte Kameradschaft und erfolgreiche Jugendarbeit.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Lehrte, übermittelt durch news aktuell