POL-OH: Radfahrer nach Sturz schwer verletzt

Vogelsberg (ots) - Mücke. Am Mittwoch (16.04.), in der Zeit von 14 bis 18.30 Uhr, betraten Unbekannte ein Wohnhaus in der Straße "Kirschgarten" im Ortsteil Merlau und entwendete dort Bargeld in Höhe eines niedrigen fünfstelligen Betrages. Anschließend entfernten sich die Täter unerkannt vom Tatort. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de. ...

mehr