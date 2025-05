Freiwillige Feuerwehr Lehrte

FW Lehrte: Feuer der Freundschaft neu entfacht - Delegation der Stadtfeuerwehr Lehrte besucht die Feuerwehr im polnischen Trzcianka zum 80 jährigen Jubiläum

Lehrte (ots)

Mit einem Besuch in Polen am zweiten Maiwochenende entfachte eine siebenköpfige Delegation der Lehrter Stadtfeuerwehr unter der Leitung der beiden ehemaligen stellvertretenden Stadtbrandmeister Marco-Michael Beimes und Axel Siemon das im Jahr 2003 entfachte Feuer der Freundschaft zu den Kameradinnen und Kameraden der polnischen Feuerwehr Trzcianka neu. Die polnische Stadt Trzcianka (ehemals Schönlanke) mit ihren rund 18.000 Einwohnern ist seit dem Jahr 2003 Partnerstadt von Lehrte und genauso lange sind sowohl Marco-Micheal Beimes wie auch Axel Siemon bei den gegenseitigen Partnerschaftsbesuchen dabei.

Am frühen Freitagmorgen des 09. Mai machten sich sechs Feuerwehrmänner und eine Feuerwehrfrau auf den Weg in Lehrtes polnische Partnerstadt. Nach einer rund achtstündigen Fahrt wurde die Delegation von den Feuerwehrleuten in Trzcianka auf dem Gestütshof LEŚNA PODKOWA im Ortsteil Rychlik sehr freundschaftlich empfangen. Nach dem Bezug der Unterkünfte bereitete die Lehrter Delegation das Abendprogramm am Dorfgemeinschaftshaus in Rychlik vor, da die Gestaltung des ersten Abends traditionsgemäß den Gästen oblag. Unter dem Motto "Der Mai ist gekommen" wurde einer deutschen Tradition folgend am Dorfgemeinschaftshaus Rychlik ein aus Lehrte mitgebrachter Maibaum aufgestellt. Mit einigen zu diesem Anlass typischen Speisen und Getränken wurden den polnischen Feuerwehrkameraden der deutsche Brauch des Maibaumaufstellen ein wenig nähergebracht.

Der Samstag stand im Zeichen des Wassersports. Unter der Leitung eines erfahrenen Feuerwehrkameraden aus Trzcianka wurde die wundervolle Naturlandschaft von der Wasserseite aus auf dem Fluss Drage in Kajaks erkundet. Auf der rund 10 km langen Strecke galt es einige Hindernisse in Form von im Wasser liegenden Baumstämmen zu überwinden. Nicht ganz freiwillig testen dabei einige der Delegationsmitglieder aus Lehrte die noch nicht badetauglichen Temperaturen der Drage. Mit einer heißen Suppe am Lagerfeuer konnten sich die unfreiwilligen Badenixen von innen und außen aufwärmen. Der Sonntag stand ganz im Zeichen der Feuerwehr Trzcianka. Im Rahmen eines Gemeindefeuerwehrtages wurde das 80jährige Bestehen der Feuerwehr Trzcianka begangen. Nach einer Jubiläumsmesse in der St. Johannes-Kirche würdigten der Bürgermeister, der Landrat und Vertreter der Feuerwehr die Arbeit der Feuerwehr Trzcianka. Dem Festakt in der Stadthalle folgte die Übergabe eines Löschfahrzeuges und ein kurzer Umzug in den Park des 1. Mai. Ein Familienfest mit Livemusik, einer Fahrzeugschau und Vorführungen der Feuerwehr rundeten das Jubiläumsfest ab.

Mit einem Erfahrungsaustausch am Dorfgemeinschaftshaus in Rychlik endete der offizielle Teil des Besuches. Die Feuerwehrkameraden aus Trzcianka werden zu einem Gegenbesuch zur internationalen Leitmesse für Brand- und Katastrophenschutz "Interschutz" im Juni 2026 erwartet.

