FW Lehrte: Moorwettkämpfe der Lehrter Feuerwehren mit Heiratsantrag

Am vergangenen Samstag, 24.05.2025 hatte die Ortsfeuerwehr Kolshorn die Feuerwehren der Stadt Lehrte zu den "Kolshorner Moorwettkämpfen" eingeladen. Neben einer Geschicklichkeitsübung, bei der Kisten mit einem Handicap gestapelt werden mussten, stand für die acht teilnehmenden Gruppen auch ein traditioneller Feuerwehrleistungsvergleich nach Heimberg-Fuchs an. Bei diesem Leistungsvergleich handelt es sich um einen ehemaligen Feuerwehrwettkampf, bei dem die Gruppe einen Löschangriff mit einer Wasserentnahme aus einem offenen Gewässer durchführen muss. Ziel ist es, dass die drei zur Gruppe gehörenden Trupps diesen Löschangriff mit drei Strahlrohren so schnell wie möglich, aber auch fehlerfrei, durchführen und jeweils einen Eimer - hier jedoch mit Klappschildern simuliert - von einem Stativ spritzen.

Bei strahlendem Sonnenschein hatten sich neben den eigentlichen Wettkampfgruppen auch zahlreiche Zuschauer auf dem Dorfplatz vor dem alten Feuerwehr Gerätehaus eingefunden. Diese sahen einen spannenden Wettkampf, aus dem die gastgebende Feuerwehr Kolshorn mit einer hervorragenden Zeit als Sieger hervorging, gefolgt von der Feuerwehr Sievershausen auf Platz 2 und der Feuerwehr Lehrte auf Platz 3.

Die Teilnehmer und Zuschauer erlebten jedoch nicht nur einen aufregenden Wettkampf, sondern auch noch einen Heiratsantrag. Der Kolshorner Feuerwehrmann Thomas Stielau hatte die Kulisse der Wettkämpfe ausgewählt, seiner Freundin Jennifer Backhaus, ebenfalls Mitglied in der Kolshorner Feuerwehr, einen Heiratsantrag zu machen. Unter dem Beifall der Umstehenden nahm sie den Antrag an und die Kolshorner Kameradinnen und Kameraden ließen nach dem "Ja" für das Brautpaar Herzluftballons in den Himmel steigen.

