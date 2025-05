Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: "Cops im Dialog - Polizei und Schulen im Austausch" an der Kopernikusschule

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Freigericht (ots)

(lei) "Cops im Dialog - Polizei und Schulen im Austausch" - so lautete das Motto einer Dialogveranstaltung, die das Polizeipräsidium Südosthessen am 15. Mai 2025 an der Kopernikusschule in Freigericht-Somborn durchführte. Rund 200 Schülerinnen und Schüler der siebten und achten Jahrgangstufe nahmen an dem Austausch teil, der darauf abzielt, das gegenseitige Verständnis zwischen jungen Menschen und der Polizei zu fördern und das Bewusstsein für die Herausforderungen im Polizeialltag sowie für ein respektvolles Miteinander zu schärfen.

Die etwa dreistündige Veranstaltung, die Teil des "Respekt-Pakets" der Hessischen Landesregierung ist, teilte sich in zwei Durchgänge auf, bei denen die Schülerinnen und Schüler den Ausführungen der anwesenden Polizistinnen und Polizisten lauschten.

Zunächst jedoch begrüßte der Schulleiter der kooperativen Gesamtschule, Ulrich Mayer, alle Anwesenden und betonte die Bedeutung eines offenen Dialogs zwischen Schule und Polizei. Anschließend stellte der Leiter der Polizeidirektion Main-Kinzig, Martin Nickl, in einem Impulsvortrag die Aufgaben der Polizei dar und erläuterte anhand von anschaulichen Beispielen, mit welchen Herausforderungen die Einsatzkräfte täglich konfrontiert werden und dass hinter jeder Polizistin und jedem Polizisten auch ein Mensch steckt. Katja Uffelmann-Kreis, Jugendkoordinatorin der Polizeidirektion Main-Kinzig, stellte danach die zentralen Werte der Polizei dar und verknüpfte sie mit den Regeln, die sich die anwesenden Schulklassen zuvor selbst gegeben hatten. Vom Stabsbereich Prävention begleiteten Jan Henninger als zentraler Jugendkoordinator sowie die beiden Migrationsbeauftragten Abdullah Yigit und Halim Qadari den Austausch, bei dem sie über polizeiliche Themen aus ihrer jeweiligen Sicht informierten. Abschließend brachten auch die beiden Einstellungsberater der südosthessischen Polizei, Jennifer Mlotek und Christopher Wenzel, ihre Perspektiven ein und standen den Schülerinnen und Schülern für ihre Fragen zur Verfügung.

Der offene Dialog bot den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, Einblicke in die vielfältigen Aufgaben der Polizei zu erhalten und letztlich auch ein Feedback zu geben. Die Veranstaltung stieß bei allen auf große Zustimmung und bot eine wichtige Gelegenheit, Vorurteile abzubauen, Verständnis füreinander zu schaffen und den respektvollen Umgang zu stärken. Die Dialogreihe "Cops im Dialog - Polizei und Schulen im Austausch" wird im Juni auch an einer Schule in Offenbach gastieren und generell in den kommenden Monaten hessenweit an weiteren Schulen fortgesetzt, um noch mehr Jugendlichen die Möglichkeit zum Austausch mit der Polizei zu geben.

Zum Respekt-Paket:

Die Hessische Landesregierung hat im vergangenen Jahr ein Respekt-Paket geschnürt und setzt sich damit für mehr Respekt gegenüber Feuerwehr, Rettungsdiensten und Polizei. Es beinhaltet Maßnahmen zur Anerkennung der herausragenden Leistung, für eine noch bessere Ausstattung der Einsatzkräfte sowie für mehr Sichtbarkeit und Wertschätzung. Dazu gehören unter anderem eine Respekt-Woche, eine Social-Media-Kampagne sowie eine verbesserte Ausstattung.

Das Dialogformat "Cops im Dialog - Polizei und Schule im Austausch" führt die Polizei Hessen in jedem Flächenpräsidium in verschiedenen Schulen durch. Im Mittelpunkt stehen die Rolle und Aufgaben der Frauen und Männer der Blaulichtfamilie, die Herausforderungen des Berufsalltags sowie die Funktionsweise des Rechtsstaats. Parallel zu den Dialogformaten an den Schulen führen die Einsatzkräfte der Blaulichtfamilie auch Gespräche mit den Bürgerinnen und Bürgern in ganz Hessen.

Bildquelle: Polizeipräsidium Südosthessen

Offenbach, 21.05.2025, Pressestelle, Thomas

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell