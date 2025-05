Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zivilstreife kontrollierte Kleinbus - Offener Haftbefehl und gefälschter Führerschein; Stein in Heckscheibe geschmissen; und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Zivilstreife kontrollierte Kleinbus: Offener Haftbefehl und gefälschter Führerschein - Offenbach / Bundesstraße 448

(fg) Eine Zivilstreife des Sachgebiets "TRuP" (Tuner, Raser und Poser) der Operativen Einheit Bundesautobahn war am Dienstagnachmittag, gegen 16.15 Uhr, auf der Bundesstraße 448 unterwegs und unterzog einen Kleinbus mit niederländischer Zulassung einer Kontrolle. Bereits beim Aushändigen der Fahrerlaubnis fiel den Beamten auf, dass mit dem Dokument etwas nicht zu stimmen schien. Eine darauffolgende Überprüfung ergab, dass es sich offenbar um einen totalgefälschten ukrainischen Führerschein handelte. Gegen einen weiteren Insassen bestand zudem ein offener Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Gießen wegen eines Eigentumsdelikts. Der Vollzug des Haftbefehls konnte durch Zahlung abgewendet werden. Auf den Fahrer kommt jetzt ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu.

2. Unfallbeteiligte nicht mehr vor Ort: Zeugen gesucht! - Rödermark / Bundesstraße 45

(fg) Am Montagnachmittag, gegen 15.45 Uhr, wurde eine Streife auf die Bundesstraße 45 entsandt, da sich dort ein Verkehrsunfall ereignet hatte. Ein Zeuge teilte zuvor telefonisch mit, dass er an der Anschlussstelle Rödermark/Ober-Roden in Fahrtrichtung Hanau vorbeigefahren sei. Hier habe er in der Kurve der Zufahrt zwei Autos, einen BMW und einen weißen Fiat, wahrgenommen, wobei der Fiat entgegen der Fahrtrichtung gestanden hätte. Der Fiat soll zudem beschädigt gewesen sein. Vor Ort angekommen fand die Funkstreife keinen Unfallbeteiligten, sondern lediglich ein Warndreieck und einen Schutzplankenschaden vor. Die Beamten fertigten Lichtbilder des Schadens und fahndeten im Nahbereich nach dem Verursacher - offenbar dem Fiat. Dieser machte sich jedoch offensichtlich davon. Inwieweit der BMW an dem Unfall beteiligt war, ist noch unklar. Die Ermittlungen werden nun wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort geführt. Der entstandene Schaden beträgt mehrere hundert Euro. Weitere Zeugen, die Hinweise auf die beiden Verkehrsteilnehmer geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 06183 91155-0 bei der Polizeiautobahnstation in Langenselbold.

3. Stein in Heckscheibe geschmissen: Polizei ermittelt und sucht Zeugen! - Dietzenbach

(fg) Nach einem Steinwurf in die Heckscheibe eines geparkten Autos ermittelt die Polizei nun wegen Sachbeschädigung und sucht nach Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen schmissen Unbekannte am Mittwochmorgen, zwischen 7 Uhr und 9 Uhr, die Heckscheibe eines auf einem Parkdeck im Rohrbrunner Weg stehenden Ford Focus ein. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Zeugen, die den Steinwurf beobachtet haben oder Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 06074 837-0 auf der Wache der Polizeistation in Dietzenbach.

4. Werkzeuge aus drei Fahrzeugen gestohlen: Zeugensuche! - Obertshausen / Hausen

(fg) Mit einem unbekannten Werkzeug schnitten Unbekannte ein Loch in die Seitentür eines in der Neckarstraße (einstellige Hausnummern) geparkten VW Transporters, um daraufhin Werkzeuge aus dem Innenraum zu entwenden. Die Tat ereignete sich zwischen Montagabend, 18 Uhr und Dienstagmorgen, 7.20 Uhr. Im selben Tatzeitraum wurden mit derselben Tatbegehungsweise zudem zwei in der Heinrich-von-Stephan-Straße (einstellige Hausnummern) abgestellte Handwerkerfahrzeuge geöffnet. So nahmen die Unbekannten Werkzeuge aus einem Opel Vivaro und einem Renault Trafic mit. Die beiden Fahrzeuge parkten nebeneinander. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 1.500 Euro. Aus einem der Autos ließen die Täter auch noch eine Arbeitshose mitgehen. Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei.

5. Zwei Rennräder und zwei E-Bikes aus Mehrfamilienhaus gestohlen - Rodgau / Hainhausen

(fg) Zwei hochwertige Rennräder sowie zwei hochpreisige E-Bikes stahlen Unbekannte aus Kellerabteilen eines Mehrfamilienhauses in der August-Neuhäusel-Straße in der Nacht zum Dienstag. Die Fahrraddiebe verschafften sich auf bislang unbekannte Art und Weise Zugang zum Mehrfamilienhaus im Bereich der 20er-Hausnummern. Anschließend begaben sich die Eindringlinge in die dortigen Kellerräume, brachen die betreffenden Abteile auf und nahmen ihre Beute im Wert von insgesamt rund 15.000 Euro mit. Bei den beiden E-Bikes handelt es sich um Räder des Herstellers Kreidler. Die Taten ereigneten sich zwischen Montagabend, 22.30 Uhr und Dienstagmorgen, 7.30 Uhr. Möglicherweise nutzten die Unbekannten ein Fahrzeug zum Abtransport der Räder. Hinweise bitte an die Wache der Polizeistation in Heusenstamm unter der Rufnummer 06104 6908-0.

6. Erneute Tat: BMW auf Holzblöcke aufgebockt und Räder gestohlen - Hainburg

(lei) Unbekannte haben in der Zeit zwischen Montag, 22 Uhr und Dienstag, 7.25 Uhr einen in der Beethovenstraße in Hainstadt geparkten BMW auf Holzblöcke aufgebockt und alle vier Räder abgeschraubt. Der schwarze X5 stand währenddessen in Höhe der einstelligen Hausnummern. Der Schaden wird auf rund 5.000 Euro beziffert. Das ziemlich dreiste Vorgehen der Täter könnte aufgefallen sein, so die Annahme der Polizei, die nun auf Zeugenhinweise hofft. Diese können unter der Rufnummer 06182 8930-0 bei der Polizeistation Seligenstadt abgegeben werden. Nicht ausgeschlossen wird ein Zusammenhang mit ähnlichen Fällen, die sich in der 17. Kalenderwoche ebenfalls im Landkreis Offenbach zutrugen. Demnach hatten Diebe am 23. April einen BMW in Offenbach auf Holzstücke aufgestellt und auch in Obertshausen und Mühlheim waren sie in den darauffolgenden Tagen aktiv, indem sie auf ähnliche Weise die Radsätze eines Audi Q7 beziehungsweise eines BMW X5 abmontierten (wir berichteten jeweils: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/6018403 und https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/6020064). Die Ermittler prüfen nun mögliche Verbindungen.

7. Aufhebeln von Geldausgabeautomaten misslang - Mainhausen / Zellhausen

(fg) Ein Sachschaden von rund 1.500 Euro entstand am Montag beim Versuch, einen Geldausgabeautomaten in der Industriestraße (10er-Hausnummern) aufzuhebeln. Zwischen 4 Uhr und 12.30 Uhr hebelten Unbekannte an dem Automaten, um an die darin befindlichen Geldkassetten zu gelangen. Dies misslang jedoch, sodass die Täter ohne Beute flohen. Der Automat befindet sich auf der Rückseite eines dortigen Spielcasinos. Hinweise bitte an die Wache der Polizeistation in Seligenstadt unter der Rufnummer 06182 8930-0.

8. Arbeitsgeräte aus Firmenfahrzeug gestohlen - Mainhausen

(fg) In der Nacht zum Dienstag wurde ein am rechten Fahrbahnrand abgestellter Ford Transit in der Klein-Welzheimer Straße (einstellige Hausnummern) Ziel eines Aufbruchs. Unbekannte Täter schnitten mithilfe eines unbekannten Werkzeugs die rechte hintere Seitentür des Autos auf und verschafften sich so Zugang zum Innenraum. Aus diesem entwendeten sie verschiedene Arbeitsgeräte. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im relevanten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 069 8098-1234 zu melden.

Offenbach, 21.05.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

