POL-OF: Einbruch in Einfamilienhaus; 12.000 Euro Sachschaden - vier beteiligte Fahrzeuge bei Alleinunfall; Zwei Unbekannte gingen Autos an; und mehr

1. Einbruch in Familienhaus: Schmuck und Bargeld gestohlen! - Hanau

(lei) In der Nacht zum Dienstag kam es im Schilfweg (einstellige Hausnummern) zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Unbekannte Täter begaben sich auf die Rückseite des Hauses und hebelten dort ein Gitter vor einem Kellerfenster auf. Als Tatwerkzeug nutzten sie einen Holzpfahl, den sie auf dem Grundstück vorfanden. Anschließend öffneten sie das Kellerfenster und kletterten ins Haus. Dort durchsuchten sie mehrere Räume und entwendeten unter anderem Schmuck, Handtaschen sowie rund 1.000 Euro Bargeld. Die Einbrecher flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatorts bemerkt haben, sich unter der Telefonnummer 06181 100-123 bei der Kriminalpolizei zu melden.

2. 12.000 Euro Sachschaden: Vier beteiligte Fahrzeuge bei Auffahrunfall - Hanau

(lei) Offenbar aus Unachtsamkeit hat ein 36-jähriger Golf-Fahrer am Dienstagnachmittag einen Auffahrunfall in der Bruchköbeler Landstraße verursacht. Der Mann fuhr kurz nach 15 Uhr aus Richtung Autobahn 66 kommend in Richtung Innenstadt, als er in Höhe der Ostheimer Straße den vor sich stockenden Verkehr übersah und auf eine A-Klasse auffuhr, die wiederum auf einen VW Transport aufgeschoben wurde. Der Transporter dotzte dann einen vorausfahrenden Toyota Corolla an. Letztlich entstand an allen Fahrzeugen Sachschaden, der auf etwa 12.000 Euro beziffert wird. Verletzt wurde nach bisherigen Informationen niemand.

3. Zwei Unbekannte gingen Autos an: Polizei sucht Zeugen! - Biebergemünd / Kassel

(fg) Zwei Unbekannte waren am Dienstagmorgen in der Heinrichstraße und der Vogelsbergstraße zugange, öffneten jeweils ein Auto und stahlen Bargeld und eine Regenjacke. Gegen 1.35 Uhr öffneten zwei Männer einen in der Heinrichstraße im Bereich der einstelligen Hausnummern abgestellten Ford S-Max, durchsuchten diesen und nahmen Bargeld aus der Mittelkonsole mit. Ein Täter hatte kurze Haare und trug eine Jacke mit Aufschrift auf dem Rücken. Sein Komplize trug ein Basecap und hatte einen Rucksack dabei. In unmittelbarer Nähe kam es kurz darauf zu einem weiteren Diebstahl aus einem geparkten Auto. In der Vogelsbergstraße stahlen die Täter eine gelbe Regenjacke aus einem im Bereich der einstelligen Hausnummern stehenden Hyundai i20. Unter anderem aufgrund der Nähe der beiden Tatorte geht die Kripo derzeit davon aus, dass es sich um dieselben Diebe handelt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 bei der Kriminalpolizei zu melden.

4. Hinweise erbeten: Wer war der Mann mit dem zurückgelassenen Diebesgut? - Sinntal

(lei) Wer war der Mann mit dem zurückgelassenen Diebesgut? Das fragt die Polizei in Schlüchtern und bittet um weitere Hinweise zu einem Mann, der am Dienstagmorgen im Ortsteil Jossa Diebesgut zurückgelassen hatte. Einem Zeugen war der etwa 25 Jahre alte, schlanke Unbekannte gegen 6.30 Uhr in der Straße "Am Sonnenhang" aufgefallen, da er mehrere Tüten mit sich herumtrug und alkoholisiert wirkte. Als der Fremde, der eine Basecap trug, die Tüten dann stehen ließ und weiterging, schaute der Zeuge nach und verständigte die Beamten. Sein Bauchgefühl, dass hier was nicht stimmte, stelle sich kurz darauf als richtig heraus: Teile des Inhalts der Tüten stammten ganz offensichtlich aus der Nachbarschaft, weswegen nun wegen Diebstahls ermittelt wird. Weitere Hinweise zu dem Tütenträger bitte an die 06661 9610-0 (Polizeistation Schlüchtern).

