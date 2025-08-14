Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
POL-EN: Ennepetal: Täter reißt vier Mobiltelefon aus der Sicherung und flieht
Ennepetal (ots)
Zu einem Diebstahl in ein Elektronikgeschäft in der Gasstraße kam es am 13.08.2025 gegen 16:40 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen riss ein männlicher Täter gleich vier Mobiltelefon aus der Sicherung der Auslage und entfernte sich daraufhin in unbekannte Richtung. Ein weiterer Täter verlässt daraufhin ebenfalls den Verkaufsraum
Die augenscheinlich männlichen Personen können wie folgt beschrieben werden:
- ca. 25-35 Jahre - weißes T-Shirt - schwarze Hose - schwarze Basecap mit weißer Aufschrift - schwarze Schuhe
- ca. 25-35 Jahre - schwarzes T-Shirt mit "Hugo" Aufschrift - weiße Hose - schwarze Basecap mit weißer Aufschrift
Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, der soll sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 02333-9166-2100 melden.
