PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal: Täter reißt vier Mobiltelefon aus der Sicherung und flieht

Ennepetal (ots)

Zu einem Diebstahl in ein Elektronikgeschäft in der Gasstraße kam es am 13.08.2025 gegen 16:40 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen riss ein männlicher Täter gleich vier Mobiltelefon aus der Sicherung der Auslage und entfernte sich daraufhin in unbekannte Richtung. Ein weiterer Täter verlässt daraufhin ebenfalls den Verkaufsraum

Die augenscheinlich männlichen Personen können wie folgt beschrieben werden:

   - ca. 25-35 Jahre
   - weißes T-Shirt
   - schwarze Hose
   - schwarze Basecap mit weißer Aufschrift
   - schwarze Schuhe
   - ca. 25-35 Jahre
   - schwarzes T-Shirt mit "Hugo" Aufschrift
   - weiße Hose
   - schwarze Basecap mit weißer Aufschrift

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, der soll sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 02333-9166-2100 melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 12.08.2025 – 11:26

    POL-EN: Schwelm: Einbruch in Kleintransporter_ Gartengeräte und Werkzeuge gestohlen

    Schwelm (ots) - Zu einem Einbruch in einen Kleintransporter der Marke Ford kam es im Zeitraum zwischen dem 09.08.2025, 18:00 Uhr und dem 11.08.2025, 05:50 Uhr. Der Transporter stand geparkt in der Talstraße und derzeit unbekannte Täter schlugen eine Scheibe ein und gelangten so in das Fahrzeug. Es wurden Gartengeräte und Werkzeuge im mittleren vierstelligen Wert ...

    mehr
  • 11.08.2025 – 14:16

    POL-EN: Ennepetal: Mit 3 Promille Unfall verursacht- Aufmerksamer Zeuge greift ein.

    Ennepetal (ots) - Unter dem Einfluss von erheblich viel Alkohol touchierte ein 58-jähriger Ennepetaler mit seinem PKW der Marke Honda beim Einparken einen geparkten VW. Dabei entstand Sachschaden. Der Ennepetal entfernte sich im Anschluss von der Unfallörtlichkeit ohne schadensregulierende Maßnahmen einzuleiten. Durch einen aufmerksamen Zeugen wurde der Ennepetaler ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren