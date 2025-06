Feuerwehren im Kreis Soest

FW Kreis Soest: Delegiertenversammlung des Kreisfeuerwehrverbandes in Rüthen- höchste Auszeichnung für 2 Feuerwehrangehörige

Soest (ots)

Gerade erst als höchste zu vergebene Auszeichnung des Kreisfeuerwehrverbandes Soest für besondere Verdienste um das Feuerwehrwesen von den Mitgliedern der Delegiertenversammlung einstimmig beschlossen, wurde das "Verdienstkreuz des Feuerwehrverbandes der Feuerwehren im Kreis Soest" an zwei hochverdiente Feuerwehrmänner durch Kreisbrandmeister Thomas Wienecke an Michael Kußmann (Feuerwehr Anröchte) und Heinrich Wilhelm Kroll (Feuerwehr Soest)verliehen. Michael Kußmann trat 1976 in die Feuerwehr Anröchte ein und hat dort im Laufe der Jahre als überaus engagierter Feuerwehrmann zahlreiche Lehrgänge (u. a. Gruppen- , Zug- und Verbandsführer) besucht und verschiedene Ämter bekleidet; er war Ausbildungsleiter der Feuerwehr Anröchte, Gruppenführer innerhalb des Löschzuges 1 und von 2015 bis 2018 stellvertretender Löschzugführer. In den letzten Jahren hat Michael Küßmann sich durch zahlreiche Lehrgänge und Fortbildungen im Bereich des Hochwasserschutzes und Deichbau kontinuierlich zu einem gefragten Spezialisten auf diesem Gebiet entwickelt. Vor allem die überörtliche Hilfeleistung hat es ihm angetan, so war Michael beim Elbehochwasser 2002 in Lüchow-Dannenberg mit im Einsatz. Auch beim Hochwasser der Elbe in Neu-Darchau im Jahr 2013 war er maßgeblich beteiligt. Bei der Ahrtal-Flut 2021 engagierte sich Michael Kußmann über mehrere Tage in der Führungsunterstützung. Sein Fachwissen konnte er auch im Einsatzstab des Kreises Soest, in dem er seit 2012 mitarbeitet, z. B. bei der Unterstützung der Bewältigung der Corona Pandemie, dem Starkregenereignis in Soest oder auch beim Tornado in Lippstadt einbringen. Die zweite Auszeichnung ging an Heinrich Wilhelm "HeiWi" Kroll von der Feuerwehr Soest. Kroll, der seit 50 Jahren Mitglied der Feuerwehr Soest ist, hat sich im Laufe der letzten Jahre zu einer echten Institution im Bereich "ABC" und "ABC Erkunder NRW" entwickelt. Seit 1977 hat er sich mit dem Besuch des Gruppen- und Zugführer Lehrganges, sowie so ziemlich allen Lehrgängen zum Thema "ABC" fortwährend weitergebildet. Er war als Kreisausbilder und auch Gerätewart ABC tätig. Daneben hat er bis heute insgesamt 45 Mal an den Leistungswettkämpfen der Feuerwehren teilgenommen. Der Vermessungstechniker, der sich beruflich und auch bei der Feuerwehr im "Unruhezustand" befindet ist dazu noch frisch gebackener Großvater, wozu ihm die Teilnehmer der Versammlung ebenfalls gratulierten.

