Feuerwehren im Kreis Soest

FW Kreis Soest: Siggi Wrede zum neuen Kreisstabführer ernannt

Premiere des Kreisspielmannszuges

Soest (ots)

Anlässlich des großen 50-jährigen Jubiläums des Kreises Soest, welches rund um das Kreishaus am Sonntag, 18. Mai gefeiert wurde, erfolgte der Stabwechsel der musiktreibenden Züge der Feuerwehren im Kreis Soest.

Nach 12 Jahren im Amt gab Stefan Hüttenschmidt (Feuerwehr Spielmannszug Möhnesee-Brüllingsen) sein Amt als Kreisstabführer an Siggi Wrede vom Feuerwehrspielmannszug Ense-Hünnngen ab. Kreisbrandmeister Thomas Wienecke und Landrätin Eva Irrgang dankten Hüttenschmidt für die geleistete Arbeit der vergangenen Jahre; dieser hatte sein Amt zur Verfügung gestellt, da er auch im feuerwehrtechnischen Dienst auf Kreisebene immer stärker eingebunden ist. Allerdings bleibt er der Feuerwehrmusik weiterhin treu, da er künftig das Amt des stellvertretenden Kreisstabführers und Schriftführers übernimmt. Aufgrund der Vielzahl an Aufgaben und Terminen auf Kreisebene kam der Wunsch auf, dass der Kreisstabführer 2 Stellvertreter hat. Dritter im Bunde an der Kreisspitze bleibt Michael Berg vom Feuerwehrspielmannszug Neuengeseke, der in Doppelfunkton noch das Amt des Kassierers ausübt.

Siggi Wrede ist seit 1978 aktives Mitglied des Feuerwehrspielmannszuges Ense-Hünningen. Der 56-jährige Holzkaufmann übt als Feuerwehruntermusikermeister beim Spielmannszug der Feuerwehr Ense seit 1989 Führungsfunktionen als stellvertretender bzw. Zugführer aus. Die Ernennung zum Kreisstabführer erfolgt für die Dauer von 6 Jahren. Zu den ersten Gratulanten gehörte der stellvertretende Leiter der Feuerwehr Ense, Thomas Meier, der ebenfalls aus Ense-Hünningen kommt.

Neben der Ernennung des neuen Kreisstabführers hatte anlässlich des Kreis Jubiläums auch der neu gegründete Kreisspielmannszug der Feuerwehren im Kreis Soest seinen ersten Auftritt. Dieser Spielmannszug wurde auf Wunsch der Stabführer der einzelnen musiktreibenden Einheiten der Feuerwehren ins Leben gerufen.

