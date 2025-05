Aldingen (ots) - In der Nacht auf Samstag haben Unbekannte in der Bahnhofstraße mehrere Fallrohre gestohlen. Am Samstagmorgen stellte eine Mieterin fest, dass an der Fassade des Hauses drei Regenfallrohre fehlen. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Wer in der Nacht von Freitag, 23:00 Uhr, auf Samstag, 06:30 Uhr, verdächtige Wahrnehmungen ...

