POL-PDLD: Wörth - Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 73-Jähriger

Landau (ots) - In den späten Abendstunden des 14.12.2024 kam es in der Augustinergasse in Landau zu einer handfesten Auseinandersetzung. Der Vorfall ereignete sich gegen 21:40 Uhr, nachdem eine Gruppe von fünf jungen Erwachsenen im Bereich der Theaterstraße mit einem PKW Fahrer und dessen vier Mitfahrern in Streit geraten war. In der Folge parkte der unbekannte Fahrer sein Auto am Finanzamt und suchte seine ...

mehr