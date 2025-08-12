Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm: Einbruch in Kleintransporter_ Gartengeräte und Werkzeuge gestohlen

Schwelm (ots)

Zu einem Einbruch in einen Kleintransporter der Marke Ford kam es im Zeitraum zwischen dem 09.08.2025, 18:00 Uhr und dem 11.08.2025, 05:50 Uhr. Der Transporter stand geparkt in der Talstraße und derzeit unbekannte Täter schlugen eine Scheibe ein und gelangten so in das Fahrzeug. Es wurden Gartengeräte und Werkzeuge im mittleren vierstelligen Wert gestohlen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, der soll sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 02333-9166-2100 melden.

Zudem gibt es diesen wichtigen Hinweis zu Individualnummern:

Individualnummer sind wichtig für den Fahndungserfolg! Individual- oder Seriennummern von hochwertigen Werkzeugen sind bestenfalls in das Gerät eingraviert. Sollte das nicht der Fall sein, raten wir Ihnen es selbst individuell zu gravieren. Nur so kann es polizeilich ausgeschrieben und wieder zugeordnet werden. Es kommt ebenfalls vor, dass die eigenen Geräte im Internet wiedergefunden werden. Nur mit Hilfe der Individualnummer oder einer individuellen Kennung lassen sich die Gegenstände zweifelsfrei zuordnen!

