Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Trickdiebstahl zum Nachteil einer Seniorin

Kall (ots)

Am gestrigen Donnerstag (7. August) kam es gegen 10.55 Uhr zu einem Trickdiebstahl auf dem Bahnhofsvorplatz in Kall.

Eine 87-jährige Seniorin war mit einem Rollator unterwegs und beabsichtigte mit dem Aufzug auf den höher gelegenen Bahnhofsplatz zu fahren.

Da der Aufzug jedoch defekt war, äußerte sie lautstark ihren Unmut.

Zwei Unbekannte boten der Seniorin daraufhin ihre Hilfe an und trugen den Rollator die Treppen hinauf.

Dort stellte die Seniorin fest, dass ihre Geldbörse aus dem vorderen Fach des Rollators entwendet wurde.

Die beiden Unbekannten hatten sich bereits unbemerkt in unbekannte Richtung entfernt

Eine Nahbereichsfahndung verlief negativ.

In der Geldbörse befand sich Bargeld im unteren dreistelligen Euro-Bereich.

Die Unbekannten können wie folgt beschrieben werden:

1.Person:

- ca. 45 Jahre - blonde Haare - weiblich - Mit einem Kinderwagen - in Begleitung von einem kleinen Jungen (ca. 2 Jahre)

2. Person:

- ca. 14 Jahre - mittellange schwarze Haare - weiblich

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell