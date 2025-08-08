Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Auffahrunfall im Einmündungsbereich

Schleiden-Broich (ots)

Am gestrigen Donnerstag (7. August) kam es um 23.38 Uhr zu einem Auffahrunfall auf der Landstraße 105 bei Schleiden-Broich.

Eine 41-jährige Pkw-Fahrerin aus Schleiden befuhr die Landstraße 105 von Schleiden-Broich kommend in Fahrtrichtung Schleiden. Auf dem Beifahrersitz befand sich eine 18-jährige Beifahrerin.

Hinter der Pkw-Fahrerin befuhr ein 22-jähriger Pkw-Fahrer aus Schleiden mit einem Transporter die Landstraße 105 in gleicher Fahrtrichtung.

An der Einmündung der Landstraße 105/ Bundesstraße 258 beabsichtigte die Pkw-Fahrerin nach rechts in Fahrtrichtung Schleiden abzubiegen.

Die Fahrerin musste jedoch verkehrsbedingt anhalten.

Der 22-Jährige bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Pkw von der 41-Jährigen auf.

Die 41-Jährige sowie die Beifahrerin wurden bei der Kollision verletzt. Beide Personen wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Während der Unfallaufnahme wurde bei dem 22-Jährigen Atemalkohol festgestellt.

Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,38 Promille.

Auf der Polizeiwache in Schleiden wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen.

Der Führerschein wurde sichergestellt.

Eine Anzeige bezüglich der Straßenverkehrsgefährdung mit Fahrunsicherheit (Alkoholgenuss) sowie der fahrlässigen Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall wurde gefertigt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell