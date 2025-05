POL-MFR: (503) Teilnehmer eines Infostandes beworfen

Nürnberg (ots) - In den frühen Samstagmorgenstunden (17.05.2025) sprühten Unbekannte politische Parolen auf den Boden der Fußgängerzone in der Nürnberger Innenstadt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Unbekannte sprühten vermutlich zwischen Mitternacht und 06:00 Uhr über eine Fläche von circa 40 x 40 Metern mehrere politische Parolen in blauer Farbe auf den ...

mehr