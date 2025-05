POL-MFR: (502) Unbekannte beschmierten Teile der Fußgängerzone - Zeugenaufruf

Nürnberg (ots) - Am Freitagabend (16.05.2025) ereignete sich ein größerer Polizeieinsatz im Bereich des Franken-Centers in Nürnberg. Der Polizei wurde zuvor eine verdächtige Person gemeldet. Gegen 20:00 Uhr erhielt die Polizei eine Mitteilung über eine verdächtige Person, welche sich möglicherweise bewaffnet im Bereich des Franken-Centers in Nürnberg aufhalten soll. Aufgrund der Mitteilung alarmierte die ...

mehr