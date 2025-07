Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Unbekannte Personen öffnen mehrere Fahrzeuge

Heinsberg-Schafhausen (ots)

Vermutlich in der Nacht von Dienstag (8. Juli) auf Mittwoch (9. Juli) öffneten unbekannte Personen sowohl auf der Schafhausener Straße als auch am Kuhlertgraben jeweils ein Fahrzeug und durchsuchten sie nach Wertgegenständen. Hierbei fiel ihnen unter anderem eine geringe Menge Bargeld sowie ein Warmhaltegerät in die Hände. Ob die Taten in Zusammenhang stehen prüft nun die Kriminalpolizei.

