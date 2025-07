POL-HS: Junge Katzen ausgesetzt / Zeugenhinweise erbeten

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Heinsberg (ots)

Am Dienstag, 8. Juli, fand eine Frau an der Karl-Arnold-Straße, in einer Grünfläche gegenüber den Firmen Trinkgut und Burger King eine weiße Plastik-Wäschetonne der Marke Curver sowie eine hellblau-graue Katzentasche. Sie musste feststellen, dass sich in beiden Behältnissen jeweils zwei junge Katzen befanden, die offenbar ausgesetzt worden sind. Es handelt sich um drei dreifarbige Katzen und eine rot-weiße Katze, die etwa ein halbes Jahr alt sind. Die Tiere wurden einer Mitarbeiterin des Tierschutzes übergeben und dort versorgt, da sie sich in einem unterernährten Zustand befanden. Wie lange die Behältnisse dort vor dem Auffinden schon standen, ist zurzeit ungeklärt. Die Kriminalpolizei in Geilenkirchen bittet um Hinweise von Personen, die Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Geschehen in Zusammenhang stehen könnten oder die wissen, woher diese Katzen stammen. Hinweise werden erbeten unter der Telefonnummer 02452 920 0, oder über die Internetseite der Polizei Heinsberg, bzw. den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell