Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Fahrradfahrerin nach Zusammenstoß mit Kleinkind gesucht

Heinsberg (ots)

Am Dienstagmittag (8. Juli) kam es auf der Hochstraße zum Zusammenstoß zwischen einer bislang unbekannten Fahrradfahrerin und einem Kleinkind. Die etwa 70 Jahre alte Frau fuhr mit ihrem dunkelgrauen Pedelec, an dem eine beige Satteltasche angebracht war, gegen 12.05 Uhr, auf der Hochstraße aus Richtung Erzbischof-Philipp-Straße kommend in Fahrtrichtung Stiftsstraße. Etwa in Höhe des Bekleidungsgeschäfts H&M stieß sie mit einem zweijährigen Kind zusammen, wodurch sowohl der kleine Junge als auch die Fahrradfahrerin zu Boden stürzten und sich leicht verletzten. Anstatt an der Unfallstelle zu bleiben, setzte die Frau ihre Fahrt in Richtung Stiftsstraße fort. Sie war mit einem weißen Sommerkleid mit schwarzem Muster und offenen beigen Sandalen bekleidet und hatte blonde Haare, die teilweise hochgesteckt waren. Die Polizei sucht nun die Frau. Wer kann Angaben zu ihrer Identität machen? Zuständig ist in diesem Fall das Verkehrskommissariat der Kreispolizeibehörde Heinsberg unter der Telefonnummer 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

