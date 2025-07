Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Lkw-Fahrer erfasst Spaziergänger beim Rangieren

Geilenkirchen (ots)

Am späten Dienstagabend (8. Juli) kam es in der Straße Scheidehecke zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 73-Jähriger Geilenkirchener tödlich verletzt wurde. Um kurz nach 23 Uhr versuchte der 62 Jahre alte Fahrer eines Lkw mit Auflieger, rückwärtsfahrend aus der Straße Scheidehecke in den Kreisverkehr Heinsberger Straße/Scheidehecke/An der Linde zu gelangen. Hierbei erfasste er den älteren Mann und verletzte ihn so schwer, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Für die Dauer der Unfallaufnahme, bei der auch ein Verkehrsunfallaufnahmeteam aus Düsseldorf vor Ort war, blieb der Bereich der Unfallstelle gesperrt. Das Verkehrskommissariat der Polizei Heinsberg hat die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang übernommen. Diese dauern weiterhin an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell