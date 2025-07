POL-HS: Verkehrskontrollen am vergangenen Wochenende

Erkelenz (ots) - Am Freitagnachmittag (4. Juli) parkte ein Mann gegen 16 Uhr seinen Wagen in der Gewerbestraße Süd vor einem Geschäft. Als er im Laden bemerkte, dass er seine Geldbörse im Fahrzeug vergessen hatte, ging er zum Parkplatz zurück und musste feststellen, dass Unbekannte zwischenzeitlich das Portmonee aus dem Fahrzeug entwendet hatten. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle ...

