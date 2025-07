POL-HS: In Pkw eingedrungen

Heinsberg (ots) - Straftaten Erkelenz - Immerath - Einbruch in Wohnung Am 05.07.2025 in der Zeit von 15:50 Uhr bis 19:00 Uhr kam es in Erkelenz - Immerath auf der Lützerather Straße in einem Mehrfamilienhaus zu einem Einbruch in eine Wohnung. Unbekannte Täter hebelten zunächst die unverschlossene Hauseingangstür des Mehrfamilienhauses auf, um anschließend eine ...

mehr