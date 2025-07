Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pressebericht der Kreispolizeibehörde Heinsberg vom 05.07.2025

Heinsberg (ots)

Straftaten

Wegberg - Uevekoven - versuchter Diebstahl eines Motorrades

Am 04.07.2025 um 05:56 Uhr beobachtete eine Zeugin zwei Jugendliche dabei, wie sie versuchten, ein Motorrad der Marke Suzuki zu starten. Da die beide Jugendlichen nicht alt genug erschienen um ein Motorrad zu führen, sprach sie die Beiden an, worauf beide fußläufig flüchteten. Im Anschluss informierte sie die Polizei, welche u.a. mittels Polizeihubschrauber nach den flüchtigen Jugendlichen suchten. Einer der Jugendlichen (14 Jahre) konnte im Nahbereich angetroffen werden. Der zweite Jugendliche ist weiterhin flüchtig. Ermittlungen zum Motorrad ergaben, dass dieses von der Straße Am Kämpchen in Wegberg entwendet wurde. Die Ermittlungen dauern weiterhin an.

Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem oben genannten Sachverhalt geben können. Zuständig ist in diesem Fall das Kriminalkommissariat Erkelenz der Kreispolizeibehörde Heinsberg unter der Telefonnummer 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

Dürrmann, PHK

