Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zeugensuche nach Zusammenstoß zwischen zwei Fahrradfahrern

Erkelenz (ots)

Am Mittwochmittag (2. Juli) kam es auf der Roermonder Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrradfahrern, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Gegen 12.15 Uhr war ein 24 Jahre alter Mann mit seinem Rad auf dem Geh-/Radweg der Roermonder Straße in Fahrtrichtung Krefelder Straße unterwegs. Als er eine Gasse passierte, kollidierte er mit einem etwa 12 bis 15 Jahre alten blonden Fahrradfahrer (Brillenträger), der aus dem Seitenweg kommend auf den Geh-/Radweg abbiegen wollte. Der ältere Radler stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Jugendliche verblieb zunächst an der Unfallstelle. Nachdem die Mutter des 24-Jährigen ebenfalls an der Unfallörtlichkeit eingetroffen war, fragte der Junge, ob er weiterfahren könne. Die Mutter entließ ihn daraufhin. Zur Klärung des Unfalls wird der Junge sowie weitere Zeugen darum gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Zuständig ist in diesem Fall das Verkehrskommissariat der Kreispolizeibehörde Heinsberg unter der Telefonnummer 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

