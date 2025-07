Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pressebericht der Kreispolizeibehörde Heinsberg vom 06.07.2025

Heinsberg (ots)

Straftaten

Erkelenz - Immerath - Einbruch in Wohnung

Am 05.07.2025 in der Zeit von 15:50 Uhr bis 19:00 Uhr kam es in Erkelenz - Immerath auf der Lützerather Straße in einem Mehrfamilienhaus zu einem Einbruch in eine Wohnung. Unbekannte Täter hebelten zunächst die unverschlossene Hauseingangstür des Mehrfamilienhauses auf, um anschließend eine Wohnungstür im inneren des Mehrfamilienhauses ebenfalls aufzuhebeln. Aus der Wohnung wurden ca. 1000 EUR Bargeld entwendet. Weitere Angaben zum Diebesgut sind bislang nicht bekannt. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen.

Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem oben genannten Sachverhalt geben können. Zuständig ist in diesem Fall die Kriminalpolizei der Kreispolizeibehörde Heinsberg unter der Telefonnummer 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

Wegberg - Klinkum - Diebstahl aus Pkw

Am 05.07.2025 um 05:55 Uhr drangen unbekannte Täter gewaltsam in einen auf der Straße Alte Landstraße abgestellten Pkw ein. Aus dem Pkw wurde eine Geldbörse sowie Zigaretten entwendet. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen und sicherte Spuren. Täterhinweise liegen bislang nicht vor.

Wegberg - Merbeck - Diebstahl aus Pkw

Zwischen dem 04.07.2025, 19:00 Uhr und dem 05.07.2025, 06:45 Uhr drangen unbekannte Täter in einen auf der Wienenstraße geparkten Pkw ein. Nachdem die Täter die hintere Seitenscheibe des Pkw eingeschlagen hatten, durchwühlten sie den Pkw. Nach ersten Angaben wurde nichts entwendet. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wegberg - Harbeck - Diebstahl aus Pkw

Am 05.07.2025 um 04:45 Uhr wurde ein auf der Harbecker Straße abgestellter Pkw der Marke VW zum Ziel von bislang unbekannten Tätern. Aus dem Pkw wurde eine Handtasche mit persönlichen Gegenständen entwendet. Die Kriminalpolizei erschien vor Ort und sicherte Spuren.

