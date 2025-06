POL-OG: Achern, Gamshurst - Unter Alkoholeinfluss

Gaggenau (ots) - Am Mittwochabend gegen 23 Uhr wurde ein 27-Jähriger durch Polizeibeamte des Reviers Gaggenau in der Konrad-Adenauer-Straße gestoppt, da er am Straßenverkehr teilnahm und dabei eine unzulässige und in allen Farben leuchtende Unterbodenbeleuchtung an seinem E-Scooter betrieben hatte. Nachdem die illegale Lichteinrichtung außer Betrieb gesetzt wurde, konnte er seinen Fahrt fortsetzen. Ihn erwartet nun ...

mehr