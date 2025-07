Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Verkehrssicherheitsseminar "Mobil im Alter"

Hückelhoven (ots)

Im Stadtgebiet Hückelhoven haben die Kollegen der Verkehrssicherheitsberatung Ende Juni/Anfang Juli ein dreitägiges Seminar für Personen über 60 Jahre durchgeführt. Fünfzehn Teilnehmerinnen und Teilnehmer meldeten sich und erlebten ereignisreiche Stunden. Am ersten Tag gab es für alle Teilnehmenden theoretische Information zu Neuerungen in den Straßenverkehrsregeln, mögliche Assistenzsysteme für Fahrzeuge, Wechselwirkungen von Medikamenten und die Möglichkeit zum Ausgleich von körperlichen Einschränkungen. Am zweiten Tag lernten die Teilnehmenden, mit ihrem eigenen Pkw einen Slalom Parcours zu befahren und eine Notbremsung bei 30 km/h durchzuführen. Des Weiteren wurden der Reibungswiderstand und die Fliehkräfte eines Fahrzeugs in praktischen Übungen veranschaulicht und die richtige Sitzposition im eigenen Fahrzeug besprochen. Am dritten Tag drehte sich alles um das Fahrrad oder Pedelec. Es wurden rechtliche Neuheiten für Fahrradfahrende thematisiert sowie ein Fahrrad-Training veranstaltet. Alle Teilnehmenden waren dankbar für die neu gewonnenen Erkenntnisse und die spannenden gemeinsamen Erlebnisse. Auch zukünftig werden unsere Verkehrssicherheitsberater wieder solche Seminare anbieten. Alle Informationen zu Seminaren in der Zukunft werden wir Ihnen auf unserer Website zur Verfügung stellen, sobald die Termine feststehen.

https://heinsberg.polizei.nrw/termine

