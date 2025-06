POL-GM: Frontalzusammenstoß auf Westtangente - drei Personen verletzt

Bergneustadt (ots) - Einbrecher waren am Donnerstag (12. Juni) in Bergneustadt-Belmicke unterwegs. Zwischen 04:00 Uhr und 13:30 Uhr verschafften sie sich Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Kaufmannsgasse, indem sie die Wohnungstüre aufhebelten. Es wurden diverse elektronische Kleingeräte, Bargeld und eine Schreckschusspistole gestohlen. Es entstand ein Vermögensschaden im vierstelligen Bereich. Hinweise nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe ...

