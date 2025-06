Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Verkehrsunfall beim Abbiegen

Wiehl (ots)

Am Donnerstag (12. Juni) kam es in Wiehl-Weiershagen zu einem Verkehrsunfall, an dem zwei Autos beteiligt waren. Ein 27-jähriger Mann aus Wiehl war auf der Weiershagener Straße in Richtung Wiehlmünden unterwegs. Als er gegen 18:15 Uhr von der Weiershagener Straße nach links auf die Forster Straße abbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß mit dem Smart eines 55-jährigen Wiehlers, welcher auf der Weiershagener Straße in Richtung Bielstein fuhr. Der 55-Jährige zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu, seine 56-jährige Beifahrerin blieb unverletzt. Der 27-Jährige und seine 26-jährige Beifahrerin überstanden den Unfall ebenfalls verletzungsfrei. Sowohl der Fiat des 27-Jährigen als auch der Smart waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

