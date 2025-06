Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Polizei sucht nach flüchtigem Autofahrer

Waldbröl (ots)

Am vergangenen Mittwoch (11. Juni) kam es um 14:50 Uhr auf der Vennstraße in Waldbröl zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrrad- und einem Autofahrer. Ein 55-jähriger Waldbröler war mit seinem Rad auf der Vennstraße in Richtung Gartenstraße unterwegs, als er von einem schwarzen VW Passat überholt wurde. Beim Überholen touchierte das Auto mit der rechten Seite den linken Bereich des Fahrradlenkers, wobei sich der 55-Jährige leicht verletzte. Der Fahrer des schwarzen Passats setzte seine Fahrt in Richtung Gartenstraße fort. Der Waldbröler gab an, dass das flüchtige Fahrzeug mit zwei Personen besetzt war. Auf dem Fahrersitz soll sich ein Mann, auf dem Beifahrersitz eine Frau befunden haben.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich beim Verkehrskommissariat in Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell