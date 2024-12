Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen - Einbruch in Wohnhaus

Wermelskirchen (ots)

Zwischen Montag (16.12.) circa 17:00 Uhr und Dienstag (17.12.) circa 13:00 Uhr wurde in ein Wohnhaus an der Hertastraße eingebrochen.

Der oder die bislang unbekannten Täter verschafften sich Zutritt in das Gebäude, indem sie ein Fenster gewaltsam öffneten. Im Inneren des Hauses durchsuchten sie mehrere Räumlichkeiten nach möglichen Wertgegenständen. Ob etwas entwendet wurde, konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht geklärt werden.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf und führte eine Spurensicherung am Tatort durch. Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 2 in Bergisch Gladbach unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. Wer sich kostenlos und unverbindlich über das Thema Einbruchschutz informieren möchte, kann gerne die Kolleginnen und Kollegen der Kriminalprävention unter der Rufnummer 02202 205-444 oder per E-Mail an gl.kriminalpraevention@polizei.nrw.de kontaktieren. (th)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell