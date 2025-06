Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Zusammenstoß zwischen zwei Radfahrern

Radevormwald (ots)

Ein 27-jähriger Mann aus Halver fuhr am Mittwochabend (11. Juni) mit seinem Fahrrad auf dem Radweg entlang der B229. Er war aus Richtung Industriegebiet in Fahrtrichtung Feldmannshaus unterwegs, als ihm gegen 21:45 Uhr ein 66-jähriger Hückeswagener auf seinem Pedelec entgegenkam. Die beiden Zweiradfahrer stießen frontal zusammen, wobei sie sich Verletzungen zuzogen. Der 27-Jährige verletzte sich leicht und konnte nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden. Der 66-jährige Pedelecfahrer wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

